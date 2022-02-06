Названы основные места распространения COVID-19

Больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи. Это происходит за счет близкого контактирования, поделился с «Лентой.ру» врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Но, чтобы вирус распространялся внутри семьи, его нужно откуда-то принести, зачастую им заражаются в общественном транспорте, рассказал врач. «Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски, — пояснил он.

Поездки в такси, по мнению Малышева, не так сильно влияют на распространение COVID-19, так как между пассажиром и водителем, если они сидят в масках и наискосок, сохраняется приличное расстояние.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский оценил опасность распространения омикрон-штамма коронавируса и варианта дельта в России.

