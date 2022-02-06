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Названы основные места распространения COVID-19

Инфекционист Малышев назвал основным местом распространения COVID-19 семью и транспорт

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Больше всего COVID-19 распространяется внутри семьи. Это происходит за счет близкого контактирования, поделился с «Лентой.ру» врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Но, чтобы вирус распространялся внутри семьи, его нужно откуда-то принести, зачастую им заражаются в общественном транспорте, рассказал врач. «Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски, — пояснил он.

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Поездки в такси, по мнению Малышева, не так сильно влияют на распространение COVID-19, так как между пассажиром и водителем, если они сидят в масках и наискосок, сохраняется приличное расстояние.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский оценил опасность распространения омикрон-штамма коронавируса и варианта дельта в России.

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Екатерина Смирная
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