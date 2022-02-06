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МИД Румынии высказался о возможном конфликте с Россией

Глава МИД Румынии Ауреску усомнился в том, что страна будет втянута в конфликт с Россией
Богдан Ауреску

Богдан Ауреску. Фото: Alex Brandon

Бухарест вряд ли будет «втянут в военный конфликт» с Россией. Такое мнение в эфире телеканала Prima TV высказал глава МИД Румынии Богдан Ауреску, пишет «Газета.ru».

«Нет опасности, что на сегодняшний день Румыния будет втянута в военный конфликт с Российской Федерацией в результате возможных событий по соседству», — заявил он.

По его словам, безопасность стране обеспечивают членство в НАТО и стратегическое партнерство с США.

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Евгения Куликова
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