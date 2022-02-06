В США заявили о возможной «аннексии Донбасса» Россией

Власти США не исключают, что Россия может «аннексировать Донбасс». Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье в эфире телекомпании NBC, передает ТАСС.

Он отметил, что в последние месяцы Вашингтон и его союзники работали над тем, чтобы подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий. По словам Салливана, ситуация вокруг Украины «находится в окне, когда что-то может случиться». «Эскалация и вторжение могут произойти в любой момент», — заверил он.

Помощник Байдена сообщил также, что действия Кремля могут принимать разные формы, «включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс». Он сказал, что Россия может предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию или даже полномасштабное вторжение.

Кроме того, Салливан отметил, что США не собираются обсуждать с Россией политику «открытых дверей» НАТО.

Ранее он заявил, что санкции, которые Вашингтон намерен ввести против Москвы, окажут воздействие на Китай.