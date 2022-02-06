В США заявили о влиянии антироссийских санкций на Китай

Санкции США в отношении России могут затронуть экономику Китая. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании NBC, пишет ТАСС.

«Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой», — сообщил он и отметил, что у Пекина при этом будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет.

По словам Салливана, если Китай решит не соблюдать санкции, за это будут «предусмотрены определенные штрафы».

«В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение России на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель», — заявил помощник американского президента.

5 февраля посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва ожидает от Вашингтона введения новых санкций. При этом пока неизвестно, какими именно они будут, отметил дипломат.