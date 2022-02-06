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В российском селе на памятнике установили монитор с изображением Вечного огня

В ростовском селе Приморка на памятник установили монитор с изображением Вечного огня

Кадр: страница «МОСКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА» во «ВКонтакте »

В селе Приморка Ростовской области на памятнике солдату Великой Отечественной войны установили монитор с изображением Вечного огня. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на местного жителя Алексея Максимука.

«Мы сделали Вечный огонь, который устанавливают сейчас [на] современных мемориалах. Это электронное панно, на котором горит Вечный огонь — самый красивый в Неклиновском районе», — заявила экс-глава администрации поселения Ирина Яровенко.

В администрации Приморского сельского поселения пояснили, что содержать настоящий Вечный огонь слишком дорого, и добавили, что в селе его никогда не было. Глава Приморского сельского поселения Ирина Зимовец заявила: «Да вы что, это же очень дорогое содержание Вечного огня».

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию, что ее дети потушили Вечный огонь снежками. В отношении россиянки составили протокол об административном нарушении по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Выяснилось, что женщина — сотрудница общественной организации.

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Майя Гавашели
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