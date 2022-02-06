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В Белоруссии обвинили Украину в накаливании обстановки

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил, что Киев накаляет обстановку
Александр Вольфович

Александр Вольфович. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии обвинили украинские власти в накаливании обстановки. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ, передает ТАСС.

«Явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации, уже с территории Беларуси. Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно», — сказал он.

Также Вольфович добавил, что используются различные фейки для «подогрева обстановки». По его словам, в Минобороны Украины присутствует около пяти-шести советников стратегического уровня, военных советников. При этом на оперативном уровне — более 64 таких советников, уточнил он. «Явно американские советники диктуют, как жить, как строить вооруженные силы, чем заниматься и что делать», — заключил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. «Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — сказал глава государства.

Марина Совина
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