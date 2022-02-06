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Лукашенко оценил перспективы вступления Украины в Союзное государство

Лукашенко заявил, что Украина сможет стать частью Союзного государства через 15 лет

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. Так он оценил перспективы в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА Новости.

«Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — сказал глава государства.

Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, который Москва и Минск начали развивать в конце 1990-х. Он предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства. За более чем 20-летнюю историю сотрудничества стороны пока подошли только к синхронизации налогового и таможенного законодательства. Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что союз не ставит сроков по этапам интеграции.

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4 ноября 2021 года Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин утвердили 28 союзных программ, «направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции». Среди них — сближение макроэкономической политики, интеграция информационных систем по маркировке товаров, гармонизация налогового и таможенного законодательства, формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электрической энергии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что данные программы будут реализованы в течение двух-трех лет.

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Майя Гавашели
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