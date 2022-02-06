В США оценили сроки запуска «Северного потока-2»

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC оценил сроки запуска «Северного потока-2». По его мнению, российский газопровод не будет работать еще несколько месяцев.

Он заявил, что Белый дом намерен использовать газопровод в качестве рычага влияния на Россию в ситуации вокруг Украины.

«Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом "Северный поток-2" вперед не двинется <...> Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть», — заявил Салливан.

Американский чиновник также заверил, что если вторжение России на Украину все же произойдет, «Северный поток-2» никогда не будет введен в эксплуатацию.

Салливан также сообщил, что США ведут работу над поиском альтернативных России поставщиков энергоносителей для Европы. Он отметил, что президент [США Джо] Байден отдал распоряжение своей команде найти в других регионах мира партии сжиженного газа, которые можно было бы отправить в Европу в случае чрезвычайной ситуации.

