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В США рассказали о работе над альтернативными путями поставок газа в ЕС

Байден и канцлер ФРГ Шольц 7 февраля обсудят альтернативные пути поставок газа в Европу
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В США ведут работу над поиском альтернативных России поставщиков энергоносителей для Европы. О том, что работа находится «в самом разгаре», в интервью NBC рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает агентство «Прайм».

«Европе еще предстоит пройти определенный путь, чтобы снизить зависимость от российского газа и диверсифицировать энергопоставки. Президент [США Джо] Байден отдал распоряжение своей команде найти в других регионах мира партии сжиженного газа, которые можно было бы отправить в Европу в случае чрезвычайной ситуации», — заявил он.

Салливан отметил, что вопрос о способах замещения российского газа в ЕС будет обсуждаться между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем 7 февраля в ходе визита главы немецкого правительства в Вашингтон. «Мы можем помочь скоординировать поставки газа, чтобы сохранить тепло в европейских домах до конца зимы. Эта работа в самом разгаре», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. Он отметил, что этот вопрос обсуждается на случай, если Россия захочет использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия в ситуации вокруг Украины.

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Варвара Кошечкина
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