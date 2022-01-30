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В Пентагоне заявили о поисках альтернативных вариантов поставок газа в Европу

Джон Кирби: США и ЕС прорабатывают альтернативные маршруты поставок газа в Европу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США и Евросоюз прорабатывают альтернативные маршруты поставок природного газа в Европу на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова в воскресенье, 30 января, приводит РИА Новости.

Он отметил, что Министерство обороны и администрация США обсуждают этот вопрос со странами по всему миру на случай, если Россия решит использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте вокруг Украины.

В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и не давала повода усомниться в своей надежности.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия намерена вторгнуться на Украину. Она также обвинила российские власти в антиукраинской кампании и попытке втянуть Запад в войну и пригрозила новыми санкциями.

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Евгения Куликова
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