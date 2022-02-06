Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Омикрон выявили у 80 процентов поступивших в больницу в Москве

Главврач больницы Филатова Вечорко заявил, что омикрон выявили у 80% поступивших пациентов

Фото: РИА Новости

Около 80 процентов пациентов, поступивших в городскую больницу №15 имени Филатова в Москве, заражены омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает главный врач больницы Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.

«Омикрон все больше вытесняет штамм дельта. Из поступающих в ГКБ №15 около 80 процентов заражены новым штаммом [омикрон], многие из них имеют сопутствующие патологии. Поводов для беспокойств нет, в клинике, как и по городу, имеется резервный коечный фонд», — говорится в публикации специалиста.

Он отметил, что временные госпитали на территории больницы готовы к приему больных, в том числе на случай увеличения потока пациентов, что часто бывает после выходных.

«Это полноценные лечебные подразделения. С просторными палатами, оснащенными всем необходимым оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и шлюзом для сотрудников. Также есть резерв в основных корпусах больницы», — уточнил Вечорко.

Ранее ученые заявили, что риск госпитализации при омикроне ниже по сравнению с другими штаммами.
Команда исследователей из института здравоохранения имени Рикарду Жорже изучила статистику по заражениям коронавирусом и пришла к выводу, что на 100 госпитализированных пациентов с дельта-штаммом приходится только 25 с омикроном. Результаты исследования также показали, что зараженные омикрон-штаммом пациенты находятся в больнице в среднем меньше времени, чем пациенты, заразившиеся другими штаммами коронавируса.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США усомнились в готовности КНР поддержать Россию по вопросу Украины
Путин пожелал выздоровления заразившемуся омикроном Эрдогану
В США назвали последствия санкций для России в случае вторжения на Украину
Омикрон выявили у 80 процентов поступивших в больницу в Москве
Торговля гипсовыми головами восхитила россиян
Лукашенко напомнил об обещании Путина присвоить ему звание полковника
Президент Израиля обсудил с Эрдоганом возможность встречи
Сборная России проиграла в финале чемпионата Европы по мини-футболу
Джонсону предрекли неизбежный уход с поста премьера Британии
В США оценили сроки запуска «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.