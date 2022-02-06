Омикрон выявили у 80 процентов поступивших в больницу в Москве

Около 80 процентов пациентов, поступивших в городскую больницу №15 имени Филатова в Москве, заражены омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает главный врач больницы Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.

«Омикрон все больше вытесняет штамм дельта. Из поступающих в ГКБ №15 около 80 процентов заражены новым штаммом [омикрон], многие из них имеют сопутствующие патологии. Поводов для беспокойств нет, в клинике, как и по городу, имеется резервный коечный фонд», — говорится в публикации специалиста.

Он отметил, что временные госпитали на территории больницы готовы к приему больных, в том числе на случай увеличения потока пациентов, что часто бывает после выходных.

«Это полноценные лечебные подразделения. С просторными палатами, оснащенными всем необходимым оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и шлюзом для сотрудников. Также есть резерв в основных корпусах больницы», — уточнил Вечорко.

Ранее ученые заявили, что риск госпитализации при омикроне ниже по сравнению с другими штаммами.

Команда исследователей из института здравоохранения имени Рикарду Жорже изучила статистику по заражениям коронавирусом и пришла к выводу, что на 100 госпитализированных пациентов с дельта-штаммом приходится только 25 с омикроном. Результаты исследования также показали, что зараженные омикрон-штаммом пациенты находятся в больнице в среднем меньше времени, чем пациенты, заразившиеся другими штаммами коронавируса.