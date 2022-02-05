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Ученые оценили риск госпитализации при заражении омикрон-штаммом коронавируса

Ученые заявили, что риск госпитализации при омикроне ниже по сравнению с другими штаммами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Риск госпитализации заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 ниже на 75 процентов, чем при заражении другими вариантами коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли португальские ученые, сообщает телерадиокомпания RTP.

Команда исследователей из института здравоохранения имени Рикарду Жорже изучила статистику по заражениям коронавирусом и пришла к выводу, что на 100 госпитализированных пациентов с дельта-штаммом приходится только 25 с омикроном.

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Результаты исследования также показали, что зараженные омикрон-штаммом пациенты находятся в больнице в среднем меньше времени, чем пациенты, заразившиеся другими штаммами коронавируса. Кроме того, ученые подтвердили, что риск смертности от омикрона гораздо ниже в сравнении с показателями других штаммов.

Исследование проводилось на основании информации о заболевших в декабре 2021 года жителях Португалии. Отмечается, что работа показала «обнадеживающие результаты, подтверждающие выводы аналогичных исследований, проведенных в других странах».

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм переносится легче, чем вариант дельта, однако распространяется быстрее. В Министерство здравоохранения Южно-Африканской Республики отметили, что во вторую неделю новой волны в стране фиксировали более 20 тысяч заражений в день, а при дельта-штамме — 4,4 тысячи.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами.

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Асель Минбаева
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