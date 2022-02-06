Британские военные подготовят украинских диверсантов

Великобритания отправила на Украину 100 спецназовцев, которые обучат местных военных тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Mirror.

«Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы оказать помощь и обучить украинских военных. У них достаточно широкий набор навыков, которые будут очень полезны украинским силам», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что в отряд вошли служащие специальной авиадесантной службы (SAS) и службы десантных кораблей специального назначения (SBS), а также солдаты специальных разведывательных частей Великобритании. Журналисты Mirror отмечают, что переброска военных стала возможной из-за того, что основные силы этих элитных подразделений больше не принимают участия в боевых действиях в Афганистане.

Тем временем США готовятся к серьезному миграционному кризису, который последует в случае вторжения России на Украину. В стране уже существуют конкретные планы по приему беженцев, а вот европейские союзники Америки пока только «ведут дискуссии» о наплыве мигрантов.