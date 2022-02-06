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США и Европа приготовятся к наплыву беженцев с Украины

Fox News: США готовятся к миграционному кризису в случае вторжения России на Украину

Фото: Shutterstock

США готовятся к серьезному миграционному кризису, который Вашингтон ждет в результате «вторжения» России на Украину. Как сообщают источники телеканала Fox News, этот вопрос обсуждался в ходе расширенных встреч руководства Соединенных Штатов, прошедших 2-3 февраля.

Отмечается, что в США уже существуют конкретные планы по приему беженцев. Европейские союзники пока только «ведут дискуссии» о наплыве мигрантов, так как предполагают, что украинцы будут бежать преимущественно в другие страны континента.

Во время встреч за закрытыми дверями, в которых приняли участие высокопоставленные члены американской администрации, была также дана оценка успешности потенциального вторжения России на Украину. По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, Киев падет за 72 часа. При этом возможные потери украинской стороны американские военные оценивают на уровне 15 тысяч погибших без учета гражданских, Россия может потерять около 4 тысяч военных.

Тем временем Россию обвинили в стягивании 70 процентов «сил вторжения» к границам Украины. По данным The Washington Post, сейчас в зоне возможного конфликта находятся 83 батальонные тактические группы, каждая из которых состоит из примерно 750 военнослужащих, еще 14 групп находятся в пути.

На протяжении последних месяцев Россию систематически обвиняют в подготовке нападения на Украину. В связи с этим западные страны поставляют Киеву оружие, боеприпасы и амуницию, а также укрепляют позиции НАТО в Европе. При этом в Москве неоднократно заявляли, что сама мысль о войне России и Украины недопустима, подобных планов у Москвы нет.

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Артур Галеев
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