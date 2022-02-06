Россию обвинили в стягивании 70 процентов «сил вторжения» к границам Украины

Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил, необходимых для «вторжения». Об этом пишет The Washington Post.

Издание ссылается на «многочисленные источники» среди официальных лиц и американского разведсообщества. Те обвинили Москву в том, что на сегодняшний день в зоне вероятного конфликта Россией якобы подготовлены 83 батальонные тактические группы, каждая из которых состоит из примерно 750 военнослужащих, еще 14 групп находятся в пути. Две недели назад таких групп было 60, утверждают собеседники издания.

Ранее неназванные американские чиновники рассказали, что случае полномасштабного вторжения России на Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тысяч человек. В США посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч военных, российские — от 3 до 10 тысяч военнослужащих. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

5 февраля на сайте Bloomberg появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В тот же день немецкая Bild опубликовала материал, в котором рассказывается об «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».