В США посчитали число возможных жертв в случае вторжения России на Украину

В случае полномасштабного вторжения России на Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тысяч человек. Об этом Reuters рассказали неназванные американские чиновники.

В США посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч военных, российские — от 3 до 10 тысяч военнослужащих. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Официальные лица также заявили, что если Россия вторгнется в Киев, то украинская столица может пасть «в течение нескольких дней». Кроме того, из-за конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают в Вашингтоне.

На данный момент Россия располагает около 70 процентами боевой мощи, которая якобы потребуется для полномасштабного вторжения на Украину, рассказали собеседники агентства. По их данным, за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83, а еще 14 находятся в пути.