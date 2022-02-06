Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США посчитали число возможных жертв в случае вторжения России на Украину

Чиновники в США заявили, что при конфликте на Украине могут погибнуть до 85 тысяч человек

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В случае полномасштабного вторжения России на Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тысяч человек. Об этом Reuters рассказали неназванные американские чиновники.

В США посчитали, что украинские войска могут потерять от 5 до 25 тысяч военных, российские — от 3 до 10 тысяч военнослужащих. При этом среди гражданского населения могут погибнуть от 25 до 50 тысяч человек.

Официальные лица также заявили, что если Россия вторгнется в Киев, то украинская столица может пасть «в течение нескольких дней». Кроме того, из-за конфликта в Европу хлынут миллионы беженцев, считают в Вашингтоне.

На данный момент Россия располагает около 70 процентами боевой мощи, которая якобы потребуется для полномасштабного вторжения на Украину, рассказали собеседники агентства. По их данным, за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе увеличилось с 60 до 83, а еще 14 находятся в пути.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о бегстве киевлян из города из-за «вторжения» России
Стало известно о потере доверия американцев к властям из-за лжи
Россияне поспорили из-за уличной торговли в 90-ые годы
У берегов Сахалина произошло землетрясение
В США посчитали число возможных жертв в случае вторжения России на Украину
Политолог предупредил об опасности увеличения инфраструктуры НАТО на востоке
Российские атомные подлодки вооружат новыми торпедами
В России задумали обновить критерии «нежелательности» мигрантов
Елизавета II пошутила во время празднования платинового юбилея правления
В НАСА рассказали о приближении к Земле крупного астероида
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.