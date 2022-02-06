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Британские ученые назвали обманчивый симптом омикрона

ZOE COVID Study: увеличение количество жалоб на проблемы с ЖКТ не связано с омикроном

Фото: Unsplash

Несмотря на то, что во время вспышки омикрон-штамма коронавируса пациенты стали чаще жаловаться на расстройство желудка, этот недуг является обманчивым симптомом. Это следует из результатов исследования британских ученых из организации Zoe COVID Symptom Study.

По словам специалистов, увеличение жалоб наблюдалось с середины декабря 2021 года по конец января 2022 года. Однако выяснилось, что резкий рост числа людей, сообщивших о проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), не связан с новым штаммом COVID-19.

Эксперты подчеркнули, что зимой часто наблюдается рост пациентов с расстройством желудка. В частности, оно может быть вызвано норовирусной инфекцией, которая обычно проявляется в это время года. В связи с этим авторы материала рекомендовали мыть руки до и во время приготовления пищи, соблюдать гигиену в общественных местах и придерживаться принципов здорового питания, чтобы избежать кишечных инфекций.

Ранее исследователи ZOE COVID Study описали симптомы омикрон-штамма COVD-19. По данным ученых, среди наиболее распространенных симптомов омикрон-штамма коронавируса встречаются головная боль, насморк, частое чихание, першение в горле и повышенная утомляемость.

Ксения Назарова
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