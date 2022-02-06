В ДНР заявили об убийстве своего военного украинским снайпером
Военнослужащий Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) был убит украинским снайпером. Как сообщает ТАСС со ссылкой на само ведомство, это произошло на линии соприкосновения в Донбассе в воскресенье, 6 февраля.
«Снайпер 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Украины с огневой позиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе населенного пункта Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции», — говорится в сообщении.
О продолжительности обстрела, а также о других раненых или пострадавших среди своих военнослужащих, в Народной милиции ДНР ничего не сообщили.
Тем временем представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Украину в том, что Киев продолжает стягивать бронетехнику в населенные пункты в Донбассе. Речь идет о населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.