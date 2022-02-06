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В ДНР заявили об убийстве своего военного украинским снайпером

Военнослужащий ДНР погиб от рук украинского снайпера на линии соприкосновения в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военнослужащий Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) был убит украинским снайпером. Как сообщает ТАСС со ссылкой на само ведомство, это произошло на линии соприкосновения в Донбассе в воскресенье, 6 февраля.

«Снайпер 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Украины с огневой позиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе населенного пункта Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции», — говорится в сообщении.

О продолжительности обстрела, а также о других раненых или пострадавших среди своих военнослужащих, в Народной милиции ДНР ничего не сообщили.

Тем временем представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Украину в том, что Киев продолжает стягивать бронетехнику в населенные пункты в Донбассе. Речь идет о населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.

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Артур Галеев
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