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Евросоюзу предрекли удар по экономике

Боррель предрек удар по экономике Евросоюза из-за высоких цен на энергию в 2022 году
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель предрек удар по экономике содружества, если цены на энергию останутся высокими в 2022 году. Об этом он написал в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник, 7 февраля.

«Если цены на энергию останутся высокими в течение 2022 года, стимулируя инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление от пандемии», — написал Боррель.

Ранее сообщалось, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на начало февраля опустели уже на 85 процентов от объема топлива, закачанного летом. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27 процентов, или на 13,4 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня. Отмечается, что с 11 января 2022 года уровень запасов в европейских подземных хранилищах газа достиг рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 3 февраля запасы топлива оказались на 2,7 миллиарда кубометров меньше минимального показателя на эту дату.

Марина Совина
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