Европейские хранилища газа опустели на 85 процентов

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на начало февраля опустели уже на 85 процентов от объема топлива, закачанного летом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

По данным ассоциации, объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27 процентов, или на 13,4 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня. «Отобрано уже 84,7 процента (40,5 миллиарда кубометров) от объема газа, закачанного в летний сезон», — рассказали эксперты.

Отмечается, что с 11 января 2022 года уровень запасов в европейских подземных хранилищах газа достиг рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 3 февраля запасы топлива оказались на 2,7 миллиарда кубометров меньше минимального показателя на эту дату.

В «Газпроме» уточнили, что аналогичная ситуация наблюдается и в украинских хранилищах газа. Там заполненность снизилась до 11,2 миллиарда кубометров, что на 46,5 процента ниже прошлогоднего показателя, и на 4,1 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

Ранее экономист Марсель Салихов заявил, что к марту-апрелю 2022 года в европейских ПХГ объем топлива сократится до буферного, составив 15-16 процентов. Эксперт объяснил нежелание Европы закупать газ попыткой сэкономить, дождавшись более приемлемых цен на рынке.