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Блинкен обсудил с главой МИД Франции укрепление НАТО на востоке

Блинкен и Ле Дриан обсудили укрепление восточного фланга НАТО и ситуацию вокруг Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье, 6 февраля, в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и укрепление восточного фланга НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Согласно сообщению, речь шла об усилиях союзников по НАТО, партнеров [США в] ЕС, стран Большой семерки и других партнеров по реагированию на «продолжающееся наращивание присутствия российских ВС у границ Украины, а также о важности дальнейшей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины».

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Кроме того, Боррель и Ле Дриан обсудили общие усилия по укреплению восточного фланга НАТО и «обеспечению того, чтобы РФ понимала, какие высокие издержки она понесет в случае дальнейшего вторжения на Украину».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал сроки «вторжения» России на Украину. По его словам, это может произойти в любой день. Он также добавил, что Москва может якобы не только аннексировать Донбасс, но и проводить кибератаки или даже начать полноценную войну.

Систематические обвинение в планах напасть на Украину предъявляются России последние несколько месяцев. Несмотря на то что Москва неоднократно опровергала эти сообщения, Запад продолжает поставлять оружие Киеву и наращивать военный контингент в странах НАТО.

Марина Совина
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