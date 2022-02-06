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Проснувшийся на Курилах вулкан попал на видео

Очевидцы засняли на видео вулкан Эбеко, который проснулся на Курильских островах

На Курильском острове Парамушир проснулся вулкан Эбеко. Старт активности попал на видео, снятое очевидцами. Кадры опубликованы в группе «Мощь Земли» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как над вулканом поднимается столб густого дыма.

О высокой активности Эбеко сообщалось в мае 2021 года. В административном центре Парамушира Северо-Курильске, находящемся в семи километрах от вулкана, пеплопад не наблюдался. Угрозу для населения он также не представлял.

В августе 2021 в соцсетях публиковали кадры, на которых Эбеко выпускает столб пепла.

Евгения Куликова
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