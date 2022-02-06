Проснувшийся на Курилах вулкан попал на видео

На Курильском острове Парамушир проснулся вулкан Эбеко. Старт активности попал на видео, снятое очевидцами. Кадры опубликованы в группе «Мощь Земли» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как над вулканом поднимается столб густого дыма.

О высокой активности Эбеко сообщалось в мае 2021 года. В административном центре Парамушира Северо-Курильске, находящемся в семи километрах от вулкана, пеплопад не наблюдался. Угрозу для населения он также не представлял.

В августе 2021 в соцсетях публиковали кадры, на которых Эбеко выпускает столб пепла.