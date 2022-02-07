Школьников с популярной в 70-х стрижкой решили выгонять с уроков

Администрация школы в Балларате, Австралия, решила запретить мальчикам носить стрижку, которая была популярна в 1970-х годах. Об этом сообщает LadBible.

Речь идет о стрижке маллет, для которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы. Известно, что в прошлом веке прическа была распространена среди рокеров и символизировала свободу, вызов и бунтарство. По этой причине руководство католического Колледжа Святого Патрика выпустило запрет на появление учеников в школе в таком виде.

Согласно регламенту учебного заведения, школьников, чей внешний вид не соответствует дресс-коду, выгонят с уроков и отстранят с занятий до тех пор, пока проблема с их внешностью не будет устранена. При этом в случае, если волосы ученика не успеют отрасти за неделю, ему придется носить специальную шляпу, которая входит в состав школьной формы.

«Перед возвращением в школу ученик и его родители обязаны встретиться с заместителем главы школы или помощником директора по душепопечению, которые убедятся, что проблема решена», — говорится на сайте частной школы. Отмечается, что помимо маллета, ученикам запрещено носить ирокезы, цветные волосы, дреды и африканские косички.

В июне прошлого года шотландский школьник нарушил дресс-код в ответ на запрет носить шорты в жару. 16-летний Шейн Ричардсон был одним из 13 учеников Академии Моффата в области Галлоуэй, которых выгнали с занятий из-за нарушений установленных школой правил.