Шотландский ученик пришел в школу в юбке в ответ на запрет носить шорты в жару. Соответствующий материал публикует Mirror.

16-летний Шейн Ричардсон (Shane Richardson) был одним из 13 учеников Академии Моффата (Moffat Academy) в области Галлоуэй, которых выгнали с занятий из-за нарушений правил дресс-кода. Согласно регламенту, школьники не имеют права приходить в шортах, но мальчики решили отказаться от брюк в жаркие дни.

Согласно материалу, на следующий день в знак протеста Ричардсон отправился в школу в юбке, которую одолжил у 12-летней сестры Лекси (Lexi). По его словам, никто из учителей и водитель автобуса не обратили внимания на его внешний вид. «В классах отключили кондиционеры из-за коронавируса, поэтому было действительно жарко», — пояснил подросток.

По информации издания, после произошедшего администрация школы приняла решение пересмотреть и изменить дресс-код учебного заведения. Сообщается, что родительское собрание пройдет 16 июля на онлайн-платформе Zoom.

Ранее в июне 2019 года мужчина пришел на работу в юбке из-за запрета на шорты и прославился. 21-летний голландец Пим Стинберген попросил знакомых одолжить ему юбку, в которой пришел в офис. По словам Стинбергена, его наряд растрогал начальницу, и она пообещала на следующей неделе пересмотреть политику дресс-кода фирмы.