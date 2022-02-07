У Алека Болдуина угнали машину

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что машина, в которой его должны были отвезти на место съемок из аэропорта в Великобритании, была угнана. Артист рассказал о произошедшем в Instagram.

По словам Болдуина, в аэропорту он встретился с водителем, который пообещал подъехать на автомобиле, который остался на стоянке. «Он сказал: "Ждите меня здесь, я сейчас вернусь". И пропал на 20 минут», — отметил актер.

Болдуин позвонил в компанию, которой принадлежала машина, и ее владелец объявил, что автомобиль украли. После этого к нему вернулся водитель, признавшийся, что машина пропала с того места, в котором он припарковался.

Актер также заявил, что находится в городе Альтон в графстве Хэмпшир.

В 22 октябре 2021 года в ходе съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер фильмы Джоэл Соуса получил ранения. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.