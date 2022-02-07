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В Госдуме предложили увеличить все пособия

Депутат Госдумы Щапов предложил ежегодно индексировать все пособия, включая фиксированные
Михаил Щапов

Михаил Щапов. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что все выплаты от государства требуют ежегодной индексации. Таким мнением он поделился в интервью Ura.ru.

Щапов заявил, что существует ряд доплат, установленных к тарифным ставкам, окладам, денежному вознаграждению, размер которых не меняется в течение долгого времени. Он напомнил, что Россия является социальным государством, что подразумевает заботу и поддержку в адрес тех граждан, которые в них нуждаются.

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Депутат предложил ежегодно индексировать все пособия, включая фиксированные. Он добавил, что на данный момент размер этих выплат не предполагает регулярных изменений. В качестве примера Щапов привел пособие по уходу за престарелым старше 80 лет и совершеннолетним инвалидом, которое составляет 1200 рублей. Он подчеркнул, что размер выплаты сохраняется уже на протяжении 15 лет и не соответствует текущей ситуации, поэтому его следует увеличить.

«При этом важно отметить, что родители при уходе за ребенком-инвалидом до 18 лет получают 10 тысяч рублей, а после достижения 18 лет — всего 1200 рублей. Хотя ребенок тот же, по-прежнему инвалид, работать не может, уход за ним требуется тот же, если не больше», — заключил Щапов.

1 февраля в России увеличили размер соцвыплат и пособий на 8,4 процента. Так, изменилась сумма материнского капитала, детских пособий, декретных выплат и пенсии.

Марина Совина
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