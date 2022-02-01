В России увеличили размер соцвыплат и пособий

В России с 1 февраля 2022 года на 8,4 процента увеличили размер социальных выплат и пособий. Изменения, в частности, затронули сумму материнского капитала, детских пособий, декретных выплат, а также пенсии.

Материнский капитал

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, с 1 февраля размер материнского капитала будет проиндексирован на 8,4 процента, что выше, чем изначально предполагалось. Выплата на первого ребенка возрастет до 524,5 тысячи рублей. Выплата на второго ребенка увеличится до 693,1 тысячи рублей при условии, что семья не получала ее на первого ребенка. В противном случае родители получат 168,6 тысячи рублей.

В Минтруде напомнили, что по поручению президента Владимира Путина был принят закон, изменяющий с 2022 года и порядок индексации материнского капитала. Если раньше он индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню фактической инфляции. В ведомстве отметили, необходимые для индексаций средства заложены в бюджет.

524 500 рублей составит размер материнского капитала с 1 февраля

Выплаты на детей

С 1 февраля более чем на тысячу рублей увеличится пособие при рождении ребенка: если в 2021 году оно составляло 18 886 рублей, то с 1 февраля – уже 19 981. Выплата полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие выплатят на каждого из них. При этом не имеет значения, кем работают родители и работают ли вообще.

19 981 рубль составит пособие при рождении ребенка с 1 февраля

Также государство проиндексировало размеры декретных выплат: максимальная сумма теперь составит 360 164 рублей за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребенком — от 7 493 до 31 282 рублей, за счет роста прожиточного минимума.

Пособия также будут положены женам и детям призывников: в первом случае беременная женщина сможет получить единовременно 32 420 рублей, а в случае, если это мать или опекун ребенка – 13 895 рублей.

Кроме того, в России увеличится размер единовременной выплаты при усыновлении детей и сможет достигать 156 429 рублей, если ребенок старше семи лет или у него есть ограничения по здоровью.

Пенсии

Индексация затронула и пенсии, соответствующий закон об их повышении на 8,6 процента в конце января подписал президент Владимир Путин. В параметрах бюджета, принятого в прошлом году, индексация была прописана на уровне 5,9 процента. Однако фактическая инфляция оказалась выше, поэтому уже в январе были приняты поправки о повышении на 8,6 процента.

Предполагается, что индексация пенсий пройдет задним числом, с 1 января текущего года. В феврале пожилые россияне получат проиндексированные выплаты сразу за два месяца. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, средний размер пенсии после изменений в 2022 году составит 18 984 рубля.

18 984 рубля составит средний размер пенсии в России

Помимо этого, на 8,4 процента проиндексируют регулярные выплаты по инвалидности, вдовам погибших ветеранов Великой Отечественной войны и ее участникам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, а также ветеранам боевых действий.

Защита соцвыплат

В конце 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам автоматически списывать социальные выплаты в счет погашения долгов граждан.

Теперь кредитные организации могут списывать соцвыплаты за долги только при получении дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. К такому шагу сам Путин призывал парламентариев осенью. В частности, теперь от автоматического взыскания защищены пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, выплаты отдельным категориям граждан и семьям с детьми и выплаты малоимущим гражданам.

Кроме того, закон предполагает, что должник может обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. При этом указанная сумма может быть сохранена только на одном из счетов должника. Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет в течение 2021 года. Даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.