Экономист напомнила о февральском увеличении пенсий

С 1 февраля российские пенсионеры получат увеличенные выплаты. Об этом напомнила доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина, передает «Прайм».

Она объяснила, что в 2022 году в России пенсии подняли на 5,9 процента, основываясь из прогноза по инфляции на 2021 год. Однако фактическая инфляция значительно превысила прогноз, поэтому власти приняли решение проиндексировать выплаты на 8,6 процента.

Также в феврале проиндексируют регулярные выплаты по инвалидности, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной войны, ее участникам и ветеранам боевых действий. Материнский капитал тоже увеличат в соответствии с фактической инфляцией на 8,4 процента.

Ранее Сорокина напомнила россиянам об увеличении некоторых категорий выплат в текущем году. Так, с 1 февраля увеличится пособие при рождении ребенка: если в 2021 году оно составляло 18 886 рублей, то с 1 февраля – уже 19 981. Выплата положена всем российским семьям, независимо от уровня дохода. Если в семье родилось сразу несколько детей, пособие выплатят на каждого из них, при этом не имеет значения, кем работают родители и работают ли вообще.

Размеры декретных выплат и пособий также вырастут с 1 февраля: максимум «декретных» поднимется до 360 164 рублей за 140 дней, а пособие по уходу за первым ребенком составит минимум 7 493 рублей, максимум – 31 282 рублей за счет роста прожиточного минимума в России.