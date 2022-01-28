Путин подписал закон об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6 процента, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ на официальном интернет-портале правовой информации. Предполагается, что индексация пенсий пройдет задним числом, с 1 января текущего года. В феврале пожилые россияне получат проиндексированные выплаты сразу за два месяца.

Для того, чтобы произвести индексацию, Кабинет министров внес поправку в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, средний размер пенсии после изменений в 2022 году составит 18 984 рубля.

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова отметила, что выплаты повысят на 8,6 процента по отношению к декабрьскому размеру, так как в январе пенсии уже были проиндексированы на 5,9 процента. Таким образом, за январь может быть произведена доплата в виде разницы между 5,9 и 8,6 процентами. По словам Бибиковой, средняя пенсия в России после индексации может вырасти на 1400 рублей.

Проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, который к концу года достиг 8,4 процента, предложил сам президент. По словам Путина, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен. В конце января глава страны заявил о необходимости провести индексацию выплат в соответствии с уровнем реальной инфляции не только для гражданских лиц, но и для военных. Размер индексации будет аналогичным.