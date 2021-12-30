Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам автоматически списывать социальные выплаты в счет погашения долгов граждан, пишет ТАСС. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь кредитные организации смогут списывать соцвыплаты за долги только при получении дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате. К такому шагу сам Путин призывал парламентариев осенью. В частности, теперь от автоматического взыскания защищены пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, выплаты отдельным категориям граждан и семьям с детьми и выплаты малоимущим гражданам.

Кроме того, закон предполагает, что должник может обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. При этом указанная сумма может быть сохранена только на одном из счетов должника. Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет в течение 2021 года. Даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.

Кроме того, с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила пенсионных выплат. Нововведение важно тем, что предполагает защиту пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. Эксперты объясянют, что пожилые люди в России часто берут кредиты, но затем оказываются не в состоянии их выплачивать. На данный момент в таком случае могут производиться удержания из пенсии, но с 2022 года эта практика будет прекращена.