Стало известно о грозящем участнице Pussy Riot аресте

Участницу Pussy Riot Марию Алехину могут арестовать на срок до 15 суток за публичную демонстрацию нацистской символики в интернете. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов, слова которого передает ТАСС.

«Алехину пытаются привлечь к административной ответственности по статье "Публичное демонстрирование нацистской символики". Ей грозит денежный штраф либо арест на срок до 15 суток», — объяснил адвокат.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что Алехину задержали из-за поста, который она опубликовала в 2015 году. На фотографии изображены девушки в длинных одеждах, а в подписи присутствует текст на индийском языке с индуистскими свастичными символами.

О задержании Марии Алехиной стало известно 7 февраля. Сотрудники правоохранительных органов задержали Алехину после посещения инспектора ФСИН.

В сентябре 2021 года Алехину приговорили к году ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованных акций, которые прошли 23 января 2021 года в Москве. Суд запретил ей выходить из дома по ночам, участвовать в митингах, а также покидать столицу. Кроме того, она обязана дважды в месяц отмечаться в инспекции ФСИН.