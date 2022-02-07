В Белоруссии решили вооружить сотрудников МЧС

В Белоруссии решили вооружить часть сотрудников МЧС. Этот вопрос обсуждается на совещании у президента республики Александра Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что ранее он уже давал распоряжение определиться с планами по вооружению некоторых сотрудников спасательного ведомства огнестрельным оружием. По его словам, в случае военного конфликта они будут заниматься не только тушением пожаров и смогут в нужный момент встать на защиту страны.

«А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что не верит в возможность начала большого вооруженного конфликта на территории Европы. По его мнению, столкновения подобного масштаба в случае эскалации ситуации вокруг Украины в ближайшее время невозможны, в том числе по причине того, что Запад понимает эффективность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

