Лукашенко оценил возможность войны в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не верит в возможность начала большого вооруженного конфликта на территории Европы. Так перспективы возникновения войны белорусский лидер оценил в интервью, кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, столкновения таких масштабов в случае эскалации ситуации вокруг Украины в ближайшее время невозможны, в том числе потому, что Запад понимает эффективность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «[После событий в Казахстане] ОДКБ показало, что когда они (Запад — прим. «Ленты.ру») там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будет стоять у Ла-Манша», — заявил Лукашенко.

Также он отметил, что Москва и Минск провели «красные линии» для Киева, перейдя которые будет дан соответствующий ответ. При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что именно США провоцируют напряженность вокруг ситуации с Украиной. «Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: "Ах, Украина будет воевать". Да не Украина, американцы их толкают на войну», — пояснил он.

Ранее Лукашенко раскрыл план действий Белоруссии на случай войны Киева против Донбасса. Отвечая на вопрос, как поведет себя белорусская армия в таком случае, он заявил: «Точно так, как российская». На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, Лукашенко ответил: «Естественно».