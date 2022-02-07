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Россия уличила Австрию в дискриминации в отношении привитых «Спутником V»

Посол РФ раскритиковал Австрию за отказ учитывать сертификаты о вакцинации «Спутником V»

Фото: Jan Hetfleisch / Getty Images

Власти Австрии проявляют дискриминацию в отношении граждан, отказываясь учитывать сертификаты привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». В этом уличил Вену посол России в Австрии Дмитрий Любинский в Facebook.

Дипломат указал, что применение австрийского закона об обязательной вакцинации может создать новые барьеры для осуществления двусторонних контактов. «Дискриминационное в отношении вакцинированных "Спутником V" распоряжение Минздрава Австрии вызывает многочисленные вопросы не только у нас, но и многих австрийских структур предпринимателей и общественности, плюс от наших соотечественников», — подчеркнул он.

Любинский отметил, что Москве предстоит разобраться в том, как новые правила могут сказаться на возможности осуществления делового и простого человеческого общения, осложненного условиями пандемии COVID-19. «Медицинские соображения и логику здесь искать сложно, ведь эффективность "Спутник V" по сути никто не оспаривает», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Австрии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса с 1 февраля 2022 года. Закон действовует для всех лиц старше 18 лет, зарегистрированных в стране. Людям, еще не прошедшим вакцинацию, нужно сделать прививку от коронавируса до 15 марта.

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Виктория Кондратьева
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