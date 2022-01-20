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Европейская страна ввела обязательную вакцинацию от коронавируса

Национальный совет Австрии принял закон об обязательной вакцинации от COVID-19 с 1 февраля

Фото: Pixabay

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 20 января проголосовал в поддержку законопроекта о введении обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Для введения закона требовалось простое большинство депутатов двух правящих партий, но инициативу поддержало подавляющее большинство. Ее приняли в третьем чтении.

Европейская страна ввела закон об обязательной вакцинации от COVID-19 с 1 февраля 2022 года. Он станет действовать для всех лиц старше 18 лет, зарегистрированных в Австрии. Людям, еще не прошедшим вакцинацию, нужно сделать прививку от коронавируса до 15 марта. Соответствующие уведомления гражданам планируют рассылать по почте.

С 15 марта соблюдение закона начнут контролировать: за отсутствие прививки от COVID-19 гражданам грозит штраф в размере до 600 евро. При этом максимальный объем выплаты может достигнуть 3,6 тысячи евро.

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Лицам до 18 лет, беременным женщинам и гражданам, которым вакцинация может создать риск здоровью, не нужно прививаться. Перенесшие болезнь также могут отказаться от прививки в течение 180 дней с момента, когда им пришел положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Вместе с законом об обязательной вакцинации депутаты рассматривали и инициативу о лотерее: с 15 марта каждый десятый участник кампании получит возможность выиграть купон на 500 евро.

О планах Австрии ввести обязательную вакцинацию против коронавируса стало известно 11 января. Канцлер страны Карл Нехаммер сообщал, что после ряда доработок инициативу представят в финальном варианте.

Марина Совина
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