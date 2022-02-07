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Нападение вооруженного топором россиянина на продуктовый магазин попало на видео

В Иркутской области камеры сняли нападение россиянина с топором на продуктовый магазин

Нападение вооруженного топором россиянина на продавщицу продуктового магазина в Иркутской области попало на видео. Ролик публикует «МВД МЕДИА» в понедельник, 7 февраля.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в черной толстовке, в накинутом на голову капюшоне перелез через прилавок и напал на женщину-продавщицу, находившуюся в кладовой. Потерпевшая, увидев нападавшего, закричала и села, закрыв голову руками. Позже она открыла кассу и отдала бандиту все имеющиеся внутри деньги. В конце ролика демонстрируется задержание мужчины и допрос, на котором он поясняет, что украл около 20 тысяч рублей.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 29-летний житель поселка Гидростроитель. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Владимир Седов
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