Нападение вооруженного топором россиянина на продуктовый магазин попало на видео

Нападение вооруженного топором россиянина на продавщицу продуктового магазина в Иркутской области попало на видео. Ролик публикует «МВД МЕДИА» в понедельник, 7 февраля.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в черной толстовке, в накинутом на голову капюшоне перелез через прилавок и напал на женщину-продавщицу, находившуюся в кладовой. Потерпевшая, увидев нападавшего, закричала и села, закрыв голову руками. Позже она открыла кассу и отдала бандиту все имеющиеся внутри деньги. В конце ролика демонстрируется задержание мужчины и допрос, на котором он поясняет, что украл около 20 тысяч рублей.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 29-летний житель поселка Гидростроитель. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.