В НАТО оценили угрозу странам Балтии со стороны России

Североатлантический альянс пока не видит признаков того, что Россия, стягивающая свои силы в Белоруссию перед военными учениями, стремится атаковать страны Балтии. Так оценил российскую угрозу глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в альянсе не видят намерения Москвы атаковать НАТО как напрямую, так и через Белоруссию. Адмирал рассказал, что на данный момент на белорусской территории сконцентрировано около 30 тысяч российских военных.

Бауэр также высказался о российских предложениях по гарантиям безопасности. «Выдвинуты большие требования по возвращению к ситуации, которая была до 1997 года, по сути о восстановлении зоны вокруг России, которая помогла бы ей в успехе обороны», — отметил он. Представитель НАТО заключил, что требования Москвы не могут быть удовлетворены.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил предоставить Москве дипломатические гарантии в том, что действия НАТО носят сугубо оборонительный характер. Он подчеркнул, что опасения российской стороны по поводу возможной агрессии НАТО не обоснованы.