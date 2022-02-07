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В НАТО оценили угрозу странам Балтии со стороны России

Представитель НАТО Бауэр: альянс не видит намерения РФ атаковать страны Балтии

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Североатлантический альянс пока не видит признаков того, что Россия, стягивающая свои силы в Белоруссию перед военными учениями, стремится атаковать страны Балтии. Так оценил российскую угрозу глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в альянсе не видят намерения Москвы атаковать НАТО как напрямую, так и через Белоруссию. Адмирал рассказал, что на данный момент на белорусской территории сконцентрировано около 30 тысяч российских военных.

Бауэр также высказался о российских предложениях по гарантиям безопасности. «Выдвинуты большие требования по возвращению к ситуации, которая была до 1997 года, по сути о восстановлении зоны вокруг России, которая помогла бы ей в успехе обороны», — отметил он. Представитель НАТО заключил, что требования Москвы не могут быть удовлетворены.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил предоставить Москве дипломатические гарантии в том, что действия НАТО носят сугубо оборонительный характер. Он подчеркнул, что опасения российской стороны по поводу возможной агрессии НАТО не обоснованы.

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Екатерина Андреева
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