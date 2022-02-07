Джонсон захотел заверить Россию в оборонительном характере НАТО

Великобритания хочет заверить Россию в том, что Североатлантический альянс играет в мире оборонительную роль. В частности, премьер-министр Борис Джонсон решил предоставить Москве дипломатические гарантии того, что действия НАТО носят сугубо оборонительный характер. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя главы британского правительства.

«Россия выразила обеспокоенность по поводу возможной агрессии НАТО, но мы ясно дали понять, что эти опасения необоснованны, поскольку НАТО по своей сути является оборонительным альянсом. Мы действительно хотим работать с Россией, чтобы предоставить дипломатические гарантии в этом вопросе», — заявил представитель премьер-министра.

4 февраля стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжить работу над санкциями против России. Новый возможный пакет санкций назван в Великобритании «всеобъемлющим». Также к работе над ним могут подключиться и другие страны, отметили в Лондоне.