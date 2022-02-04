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Германия и Великобритания продолжат работать вместе против России

Джонсон и Шольц договорились работать над «всеобъемлющими» санкциями против России

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились продолжить работу над санкциями против России, передает РИА Новости.

Новый возможный пакет санкций назван в Великобритании «всеобъемлющим». Также к работе над ним могут подключиться и другие страны, отметили в Лондоне. Джонсон подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы вступить в силу немедленно в случае вторжения России на Украину.

Лидеры Великобритании и Германии также считают, что их союзники по НАТО должны быть последовательны в своих сигналах о последствиях предполагаемого вторжения и направить России «четкое и последовательное послание» о последствиях такого шага.

При этом главы правительств двух стран, обсуждая на прошедших 4 февраля переговорах ситуацию вокруг Украины, согласились с важностью диалога с Россией. Шольц и Джонсон договорились использовать все дипломатические каналы, чтобы положить конец напряженности.

В конце декабря Борис Джонсон и Олаф Шольц в ходе телефонного разговора также отмечали важность взаимодействия с Россией по ситуации Украине.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц посетит Россию 15 февраля. Поездка главы немецкого правительства будет приурочена к теме урегулирования украинского кризиса.

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Антон Похиляк
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