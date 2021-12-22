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Джонсон и Шольц отметили важность взаимодействия с Россией по Украине

Премьер Британии Джонсон и канцлер Германии Шольц назвали важным взаимодействие с Россией
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Andrew Parsons / XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора отметили важность взаимодействия с Россией по ситуации Украине. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, среди прочих вопросов лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию «на границе Украины. «Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии», — добавили там.

Ранее западные страны предупредили Россию о масштабных последствиях в случае агрессии против Украины. Совместное заявление было сделано от представительств США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Украины, Польши, ряда других европейских стран, а также ЕС при ООН.

Марина Совина
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