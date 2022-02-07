Байден заявил о согласованных с Германией действиях в отношении России

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне назвал Германию одной из ближайших союзниц Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что стороны действуют в отношении России в полном согласии друг с другом.

«Германия является одной из ближайших союзниц Америки. Мы работаем в полном согласии друг с другом с тем, чтобы осуществить дальнейшее сдерживание российской агрессии в Европе», — заявил Байден.

Он также добавил, что США и ФРГ совместно работают над вызовами, которые представляет Китай и над стабильностью на Западных Балканах.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал целью своего визита в США направление России сообщения о том, какие последствия будут у нарушения суверенитета Украины. Он добавил, что в этом единодушны все европейские союзники.