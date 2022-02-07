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Байден заявил о согласованных с Германией действиях в отношении России

Президент США Байден заявил, что Вашингтон действует в согласии с ФРГ в отношении России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Вашингтоне назвал Германию одной из ближайших союзниц Соединенных Штатов. Его слова приводит ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что стороны действуют в отношении России в полном согласии друг с другом.

«Германия является одной из ближайших союзниц Америки. Мы работаем в полном согласии друг с другом с тем, чтобы осуществить дальнейшее сдерживание российской агрессии в Европе», — заявил Байден.

Он также добавил, что США и ФРГ совместно работают над вызовами, которые представляет Китай и над стабильностью на Западных Балканах.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал целью своего визита в США направление России сообщения о том, какие последствия будут у нарушения суверенитета Украины. Он добавил, что в этом единодушны все европейские союзники.

Марина Совина
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