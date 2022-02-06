Канцлер ФРГ назвал цель своего визита в США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал целью своего визита в США направление России сообщения о том, какие последствия будут у нарушения суверенитета Украины. Об этом немецкий лидер заявил в интервью газете Bild am Sonntag, передает ТАСС.

«Цель — направить Кремлю единый и сплоченный сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жесткие последствия для России — с политической, экономической и геостратегической точек зрения», — отметил Шольц.

Глава правительства ФРГ добавил, что в этом единодушны все европейские союзники.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц встретятся 7 февраля в Вашингтоне. По ее словам, политики обсудят ситуацию вокруг Украины, борьбу с пандемией COVID-19, вопросы изменения климата, а также содействие экономическому развитию и укрепление международной безопасности.

В течение последних месяцев Москву систематически обвиняют в планах нападения на Украину. Несмотря на то что Россия неоднократно опровергала эти сообщения, западные страны продолжают поставлять Киеву оружие и наращивать военный контингент в странах НАТО.