Завершено расследование дела бизнесмена Быкова о подстрекательствах к убийствам

В Красноярске завершено расследование уголовного дела по обвинению Анатолия Быкова в подстрекательствах к совершению убийства по найму и покушению на убийство по найму двух бизнесменов. Об этом в понедельник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Уголовное дело направлено следователями прокурору Красноярского края для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Следствие установило, что в 2004 году Быков решил убить 42-летнего местного предпринимателя, а после другого 38-летнего коммерсанта. Он несколько раз приглашал знакомого киллера в гости в поселок Удачный и давал указание совершить убийства.

При этом Быков во время одной из встреч попросил изменить последовательность и сначала разобраться с 38-летним конкурентом, а после приниматься за 42-летнего соперника. За обоими целями киллер следил, изучая маршруты передвижения. За эту работу заказчик пообещал киллеру 50 тысяч долларов.

Однако по итогу киллер получил лишь 10 тысяч долларов. Дело в том, что 1 ноября 2004 года он атаковал свою жертву, ехавшую на автомобиле по улице Становая, но не смотря на семь выстрелов из автомата Калашникова, не сумел убить потерпевшего. Ко второму убийству он готовился тщательнее и 18 января 2005 года застрелил цель из пистолета ТТ в гаражном массиве. В итоге Быков сократил гонорар, поскольку первое убийство не удалось, а подготовка ко второму шла слишком долго.

7 сентября 2021 года Свердловский районный суд в Красноярске приговорил бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова на основании вердикта присяжных заседателей к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году.

Быков подозревал, что 23-летний член его преступной группы Александр Наумов готовит на него покушение. По заказу бизнесмена, 24 июля 1994 года Наумова и его друга Кирилла Войтенко расстреляли из автомата и пистолета Сергей Бакуров и Владимир Чучков.