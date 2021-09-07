Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии по делу о двойном убийстве

Свердловский районный суд в Красноярске приговорил бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова на основании вердикта присяжных заседателей к 13 годам лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила «Ленте.ру» исполняющая обязанности старшего помощника руководителя регионального ГУ СК (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) Ксения Лычковская.

Собранные доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора. Быков признан виновным в совершении преступления по статье УК об «организации убийства двух лиц».

Прокуратура не будет обжаловать приговор суда. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Быкова Алексея Прохорова, защита намерена обжаловать приговор.

По версии следствия, Быков подозревал, что 23-летний член его преступной группы Александр Наумов готовит на него покушение, — у них был конфликт из-за распределения доходов от совместной деятельности. По заказу бизнесмена, 24 июля 1994 года Наумова и его друга Кирилла Войтенко расстреляли из автомата и пистолета Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Первый был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник сейчас находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе.

Свою вину Анатолий Быков не признал.