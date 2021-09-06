Для бизнесмена Быкова запросили 15 лет колонии по делу об убийстве россиян

Гособвинение попросило не применять к бизнесмену Быкову сроки давности по делу об убийстве

В Свердловском районном суде Красноярска в прениях сторон гособвинение запросило для бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима по делу о заказном убийстве двух человек. Об этом «Коммерсанту» сообщила старший помощник прокурора Красноярского края Олеся Климова.

Несмотря на то что преступление было совершено 27 лет назад, ведомство попросило не применять к подсудимому сроки давности.

Ранее, 31 августа, сообщалось о вынесении присяжными обвинительного вердикта бизнесмену Анатолию Быкову по делу об убийстве двух человек в 1994 году. В коллегию входили шесть присяжных заседателей, четверо из которых посчитали подсудимого виновным в преступлении и не заслуживающим снисхождения.

По версии следствия, Быков подозревал, что 23-летний член его преступной группы Александр Наумов готовит на него покушение, — у них был конфликт из-за распределения доходов от совместной деятельности. По заказу бизнесмена, 24 июля 1994 года Наумова и его друга Кирилла Войтенко расстреляли из автомата и пистолета Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Первый был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник сейчас находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе.

Свою вину Анатолий Быков не признал.

В отношении него также расследуются уголовные дела об убийстве в 2004 году бизнесмена Андрея Неколова и покушение на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского.

Кроме этого, Быкову инкриминируют создание преступного сообщества и неуплату налогов.