Блинкен пригрозил России «глубокими последствиями» в случае вторжения на Украину

Вашингтон готов продолжать диалог по гарантиям безопасности с Россией, но США могут ввести санкции против Москвы в случае эскалации конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

На совместной пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем он уточнил, что дипломатический путь остается открытым. «Мы готовы продолжать содержательный диалог с Россией по вопросам безопасности, беспокоящим обе стороны», — уточнил Блинкен.

Дипломат пригрозил Москве «глубокими последствиями» в случае «агрессии» в отношении Украины.

Западные страны и Киев с осени 2021 года обвиняют Москву в подготовке нападения на Украину. Американская газета The Washington Post ранее написала, что Россия якобы стянула к границам Украины около 70 процентов сил, необходимых для вторжения. По данным американской стороны, на границе якобы находятся 83 батальонных тактических групп, каждая из которых состоит примерно из 750 военнослужащих.

Кремль неоднократно подчеркивал, что обвинения являются беспочвенными. В Москве уточнили, что Россия не собирается нападать на другие государства.