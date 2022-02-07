Священник РПЦ оценил слова Лукашенко о Боге-белорусе

Утверждения о национальности Бога схожи с языческими идеями, сказал «Ленте.ру» священник РПЦ и психолог Андрей Лоргус. Так священнослужитель оценил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он считает Бога белорусом.

Я думаю, что большинство христиан и России, и Белоруссии, и Украины не ставят вопрос о национальной принадлежности Бога, не принято об этом рассуждать. У Бога не может быть никакой национальности, не может быть даже так поставлен вопрос. Если говорить о личности сына божьего Иисуса Христа, конечно, он был из еврейского народа, в этом никто не сомневается Андрей Лоргус священник РПЦ и психолог

По словам Лоргуса, искушение указать национальность Бога возникало во многих странах. Существует даже понятие глубокой связи национализма с христианством — этнофилетизм. Людям это может быть важно, потому что национально-этническо-религиозная идентичность — важная личностная структура, которая решается разными способами, в том числе и религиозным, когда возникает искушение привязать верование к своему этносу, считает священник.

«Ведь в древности так и было. Почему мы говорим "язычество"? Язык — это в переводе со славянского "народ". Язычество — это была народная религия, где у каждого народа есть свои боги. И то, что сейчас, уже в постхристианскую эпоху, многие народы возвращаются к своим языческим корням — это, в том числе, попытка новой национальной религиозной идентичности. Христианство не дает такой возможности, потому что интернационально, а язычество дает, поэтому многие возвращаются к такому осознанию. Понятно, зачем это людям, но совершенно глупо с точки зрения народа, государства, политики и так далее», — заключил Лоргус.

Ранее Лукашенко в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву заявил, что считает Бога белорусом по национальности, и подчеркнул, что сегодня Господь активно поддерживает руководство республики.