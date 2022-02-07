Лукашенко назвал Бога белорусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву заявил, что считает Бога белорусом по национальности. Запись беседы доступна на YouTube-канале «Соловьев Live».

Во время диалога Соловьев поинтересовался у Лукашенко: «То есть Бог сегодня — белорус?» Политик ответил утвердительно и подчеркнул, что сегодня Господь активно поддерживает руководство республики. «Да и не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает», — заверил политик.

Ранее белорусский пропагандист Григорий Азаренок назвал Лукашенко «божьим даром» и призвал граждан всеми силами пытаться «заслужить его доверие». «Такое чудо, как в 1994-м, дается народу один раз, так давайте Богу спасибо скажем за это дарованное чудо», — утверждал он.