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Евросоюз выразил надежду избежать санкций против России

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС надеется избежать санкций против России
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Zheng Huansong/ Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что у Евросоюза есть набор инструментов для введения санкций против России, однако выразил надежду на возможность избежать этого. Его слова приводит РИА Новости.

Глава евродипломатии отметил, что речь идет о персональных и торговых санкциях, секторальных экономических и финансовых рестрикциях, которые могут быть задействованы и «иметь серьезные последствия для российской экономики».

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Боррель указал, что это сдерживание является частью дипломатических переговоров, и долг Евросоюза — предупреждать на переговорах, какими будут последствия агрессии против Украины.

«Мы никому не угрожаем, но хотим, чтобы было понимание последствий определенных действий. Будет хорошо, если это не произойдет», — подчеркнул он, добавив, что ЕС сделает все возможное в дипломатии для предотвращения санкций.

Ранее Reuters сообщил, что представители администрации США посетят Британию и страны Европейского союза (ЕС), чтобы обсудить координацию по санкциям и экспортному контролю в отношении России на случай агрессии против Украины. Отмечается, что в ходе переговоров будут рассмотрены не только конкретные ограничительные меры против Москвы, но и порядок перехода к таким шагам, в том числе необходимость принятия нового законодательства.

Марина Совина
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