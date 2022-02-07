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США и Европа обсудят санкции против России

Представители администрации США обсудят с ЕС санкции на случай агрессии РФ против Украины

Фото: Александр Клименко / Reuters

Представители администрации США посетят Британию и страны Европейского союза (ЕС), чтобы обсудить координацию по санкциям и экспортному контролю в отношении России на случай вторжения на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По информации агенства, делегация, в которую входят представители американского Госдепартамента, Минторга и Минфина, посетит также Францию, Бельгию и Германию, чтобы встретиться с коллегами. Отмечается, что в ходе переговоров будут рассмотрены не только конкретные ограничительные меры против Москвы, но и порядок перехода к таким шагам, в том числе необходимость принятия нового законодательства.

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Виктория Кондратьева
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