США и Европа обсудят санкции против России

Представители администрации США посетят Британию и страны Европейского союза (ЕС), чтобы обсудить координацию по санкциям и экспортному контролю в отношении России на случай вторжения на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По информации агенства, делегация, в которую входят представители американского Госдепартамента, Минторга и Минфина, посетит также Францию, Бельгию и Германию, чтобы встретиться с коллегами. Отмечается, что в ходе переговоров будут рассмотрены не только конкретные ограничительные меры против Москвы, но и порядок перехода к таким шагам, в том числе необходимость принятия нового законодательства.